Канберра, 28 сентября 2021, 11:12 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон «сделал себе имя на мировой арене благодаря блестящему «вечному» партнерству, шикарной новой позиции в регионе и сделке, предусматривающей, что Австралия никогда не разместит ядерное оружие на своих новых атомных подводных судах». Об этом 28 сентября в своей авторской статье написал журналист газеты The Guardian Питер Льюис, который также отметил, что электоральный мотив не был одним из последних при подписании AUKUS.
«Однако под поверхностью происходит нечто больше: за этой показной дипломатией премьер-министр прокладывает альтернативный путь к своему переизбранию, используя вечную истину о том, что для обреченных консервативных правительств защита является лучшей формой нападения», — написал журналист.
«Учитывая шансы на то, что осенью 2022 года выборы будут связаны с постпандемической «надеждой», Моррисон уже сейчас подготавливает для себя план «Б». При этом он использует давние преимущества «Коалиции» в сфере национальной безопасности при проведении кампании, основанной на страхе перед растущим влиянием со стороны Китая», — написал журналист.