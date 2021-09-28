Канберра, 28 сентября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон «сделал себе имя на мировой арене благодаря блестящему «вечному» партнерству, шикарной новой позиции в регионе и сделке, предусматривающей, что Австралия никогда не разместит ядерное оружие на своих новых атомных подводных судах». Об этом 28 сентября в своей авторской статье написал журналист газеты The Guardian Питер Льюис, который также отметил, что электоральный мотив не был одним из последних при подписании AUKUS.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

«Однако под поверхностью происходит нечто больше: за этой показной дипломатией премьер-министр прокладывает альтернативный путь к своему переизбранию, используя вечную истину о том, что для обреченных консервативных правительств защита является лучшей формой нападения», — написал журналист.

«Учитывая шансы на то, что осенью 2022 года выборы будут связаны с постпандемической «надеждой», Моррисон уже сейчас подготавливает для себя план «Б». При этом он использует давние преимущества «Коалиции» в сфере национальной безопасности при проведении кампании, основанной на страхе перед растущим влиянием со стороны Китая», — написал журналист.