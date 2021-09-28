Брюссель, , 10:57 — REGNUM Реформы, которые запланировало провести новое правительство Молдавии, будут способствовать сближению республики и Евросоюза. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей.

Жозеп Боррель European Parliament

«Мы твёрдо поддерживаем амбициозную программу реформ правительства Молдовы, в особенности в области правового государства, сфере юстиции и борьбы с коррупцией», — сказал Боррель.

Он добавил, что в ходе встречи с Гаврилицей обсудил вопросы обороны. Была достигнута договорённость о возобновлении двух сторонних консультаций по этой теме.

Напомним, Гаврилица прибыла в Брюссель 27 сентября с двухдневным рабочим визитом. Это её первая поездка за рубеж на посту премьер-министра Молдавии.

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