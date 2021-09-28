Чита, 28 сентября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 28 сентября завершили вакцинацию от SARS-CoV-2323 228 человека (+1139 за сутки поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной). Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

NIAID Вакцинация

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Также отмечается, что первым компонентом вакцины привито 341 774 человека (+891 за сутки).

Как сообщалоИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 28 сентября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 68 734, причём 181 из них обнаружили только за сутки.

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