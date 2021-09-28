Брюссель, , 10:54 — REGNUM Прошедшие в парламент Германии выборы принесли успех тем партиям, которые в своих программах подняли «реальные проблемы людей», и подтвердили прочность немецкой демократии. Об этом заявил 28 сентября глава Европарламента Давид Сассоли.

Давид Сассоли European Parliament

По его словам, он ожидал победу Социал-демократической партии и хороший результат «зелёных» из-за «реальных проблем человека», поднятых ими во время предвыборной кампании.

«Они были за то вознаграждены, — сказал Сассоли в интервью газете Corriere della Sera. — Голосование подтверждает прочность немецкой демократии и четкое проевропейское видение».

Как сообщало ИА REGNUM, партийный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов на состоявшихся 26 сентября выборах уступил первенство Социал-демократической партии Германии.

Явка на выборах была 76,6%. Остальные прошедшие в парламент партии (ХДС/ХСС, «Союз 90/Зелёные» и СвДП) будут формировать коалицию. Добавим, что консерваторы на этих выборах показали такой слабый результат, какого ещё не было у них.

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