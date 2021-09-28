Казань, 28 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Очередные банкротные претензии поступили в арбитраж Татарии в адрес АО «Казметрострой», которое выступало подрядчиком метро в Казани и Москве. Иск нижегородского предпринимателя пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск

Исковое заявление подано Владимиром Мироновым 27 сентября 2021 года. Сумма исковых требований — 1 178 132,37 рубля.

Это второй банкротный иск к компании «Казметрострой», поданный от кредитора в 2021 году. В мае было прекращено производство по аналогичному заявлению АО «Татэлектромонтаж». Сумма заявленного долга составила 55 552 390,04 рубля. Дело прекратили после погашения задолженности в полном объёме.

Напомним, АО «Казметрострой» было создано в 2012 году в результате реорганизации муниципального предприятия. Директором является Марат Рахимов — депутат Госсовета РТ пятого созыва. За 2020 год компания указала чистый убыток в размере 30,956 млн рублей.