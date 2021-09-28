Вашингтон, 28 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Состоялся релиз массовой многопользовательской ролевой игры New World от компании Amazon. Об этом сообщается 28 сентября на странице проекта в Twitter.

Скриншот с YouTube New World

https://twitter.com/playnewworld/status/1442728093257383936

Как написали сами разработчики: «никаких больше альфа-тестов, бета-тестов и удалений персонажей». Сообщается также, что игра уже доступна на европейских серверах, а в других регионах станет доступна в течение дня.

Добавим, что изначально New World должна была выйти в мае 2020 года. Однако релиз неоднократно переносили.