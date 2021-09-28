Уфа, 28 сентября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Мокрый снег и заморозки ожидаются в Башкирии. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мокрый снег

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Сообщается, что ночью 28 сентября и утром 29 сентября в Башкирии температура воздуха может опуститься до — 6 °C. Днем 29 сентября воздух в регионе может прогреться до +9°С. Местами ожидаются порывы ветра до 16 метров в секунду.

Ночью с 28 на 29 сентября в республике ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах республики утром возможен туман, видимость до 1000 метров, гололедица.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе создали штаб для решения проблем жителей в отопительный сезон.