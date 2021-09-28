Крит, Греция, 28 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Власти Крита установили палатки для жителей деревни Аркалохори в южной части острова после землетрясения магнитудой 5,8 по шкале Рихтера, которое потрясло регион утром 27 сентября. Об этом сообщает AMNA.

aitoff Землетрясение

Дома в Аркалохори получили серьезные повреждения и находятся в небезопасном состоянии. Вооруженные силы, добровольцы и члены греческого Красного Креста разбили временный палаточный лагерь. Палатки были также установлены в деревнях вдоль муниципалитета Миноас Педиадас, где из-за подземных толчков были повреждены дома.

Министр по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты Христос Стилианидис находится в регионе с полудня понедельника, возглавляя команду, которая контролирует работу служб спасения. Стилианидис сообщил, что по меньшей мере 40 инженеров прибудут в этот район 28 сентября, чтобы осмотреть здания на предмет повреждений.