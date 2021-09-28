Пекин, 28 сентября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Компания Hongrui выпустила в Китае новый миниатюрный электромобиль Xiaohu Tiger. Об этом сообщается на сайте ChinaHot.

ChinaHot Hongrui Xiaohu Tiger

Ожидается, что прием заказов на новинку начнется в октябре 2021 года. По предварительной информации, стоимость Hongrui Xiaohu Tiger составит 29 900 юаней (335 580 рублей).

Новинка представлена в трехдверном и пятидверном исполнениях. Габариты первого двухместного варианта составляют: 2920×1499×1610 мм. При этом размер колесной базы равен 1980 мм. Вторая четырехместная версия имеет размеры: 3380×1499×1610 мм. Расстояние между осями составляет 2440 мм.

Трехдверная и пятидверная версии Hongrui Xiaohu оснащаются электромоторами мощностью 30 и 34 кВт соответственно. Питает моторы аккумуляторная батарея ёмкостью 11,8 кВт·ч. Запас хода по NEDC составляет 170 км и 160 км соответственно.

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