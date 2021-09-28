Новочеркасск, Ростовская область, 28 сентября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Ростовской области ищут солдата-срочника, сбежавшего из военной части, расположенной в Октябрьском сельском районе. 22-летний призывник самовольно покинул часть в ночь на 26 сентября.

Наталья Диева Солдат на учениях

Уроженец Каменска-Шахтинского после отбоя одолжил у сослуживца телефон и самовольно покинул часть, расположенную в посёлке Персиановский, пишет телеграм-канал Don Mash. Утром беглец вышел на связь и сообщил, что якобы возвращается в часть.

До конца срочной службы юноше оставалось полгода. Причины, которые подтолкнули его к побегу, пока неизвестны.