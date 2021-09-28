Кемерово, 28 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Из Кемеровской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» за восемь месяцев 2021 года экспортировано продукции агропромышленного комплекса на сумму 195,6 млн долларов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минсельхозе.

Letizia Piatti Шоколад

Для сравнения, за восемь месяцев 2020 годаданный показатель составил 167,6 млн долларов.

«Кузбасс отправляет продукцию в 41 страну мира. Регион уверенно позиционирует себя на мировом рынке не только как угледобывающий. Объёмы экспорта увеличиваются ежегодно, расширяется и перечень поставляемой за рубеж продукции. Это способствует развитию производств сектора АПК и экономики региона в целом», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Основная доля экспорта приходится на кондитерские изделия и шоколад. Также за рубежом популярны кузбасские спиртные напитки, орехи, мороженое и продукция растениеводства.

Так, шоколада экспортировано почти 34 тыс. тонн — на 64 млн долларов (121% к уровню 2020 года), 45 тыс. тонн мучных кондитерских изделий — на 70 млн долларов (105%), более 8 тыс. тонн кондитерских изделий из сахара — на 12 млн долларов (114%).