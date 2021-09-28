Пхеньян, , 10:48 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 27 сентября поздравительную телеграмму президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер поздравил коллегу, правительство и народ Туркмении с Днём независимости и пожелал им ещё больших успехов в работе на благо могущества и развития страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября глава МИД КНДР Ли Сон Гвон направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел, сотрудничества и слияния регионов Кабо-Верде Хуи Алберто Джи Хвигейреду Соарису.

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