Пхеньян, 28 сентября 2021, 10:48 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 27 сентября поздравительную телеграмму президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.
Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер поздравил коллегу, правительство и народ Туркмении с Днём независимости и пожелал им ещё больших успехов в работе на благо могущества и развития страны.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября глава МИД КНДР Ли Сон Гвон направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел, сотрудничества и слияния регионов Кабо-Верде Хуи Алберто Джи Хвигейреду Соарису.
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