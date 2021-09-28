Пхеньян, 28 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 27 сентября поздравительную телеграмму президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер поздравил коллегу, правительство и народ Туркмении с Днём независимости и пожелал им ещё больших успехов в работе на благо могущества и развития страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября глава МИД КНДР Ли Сон Гвон направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел, сотрудничества и слияния регионов Кабо-Верде Хуи Алберто Джи Хвигейреду Соарису.

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