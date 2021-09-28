Москва, 28 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Укрепление цен на нефть 27 сентября продолжилось. Баррель нефти марки Brent достиг отметки $79 за баррель, слегка отступив от пиков к концу торгов, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Postimees.ee Добыча нефти

«Сегодня, 28 сентября, развитие восходящего импульса набирает обороты — Brent поднялась к психологическому уровню $80 за баррель впервые с октября 2018 года, повышаясь шестой день подряд.

Нефть продолжает игнорировать фактор дорожающего доллара за счет продолжающегося роста цен на газ в мире и особенно в Европе. К примеру, в Германии за последние пару недель электроэнергия подорожала на 40%.

Сочетание погодных условий и перебоев в поставках толкают цены на газ вверх, тем самым повышая привлекательность нефти как альтернативного топлива.

Кроме того, крупные банки продолжают озвучивать бычьи прогнозы по нефтяному рынку.

Один из последних таких прогнозов, представленный нефтегазовым гигантом BP, предполагает восстановление потребления черного золота к допандемийному уровню уже в третьем квартале следующего года (в основном за счет спроса в Азии).

После подъема к отметке $80 Brent немного отступила и расположилась в районе $79,50. На графиках появились признаки перекупленности, что в сочетании с наличием психологического сопротивления может привлечь фиксацию прибыли.

Однако в более широком контексте предполагается сохранение бычьего тренда», — считает эксперт.

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