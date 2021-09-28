Правительство РФ поможет реконструировать набережную Саратова
Москва, 28 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать вопрос о дальнейшей реконструкции набережной Саратова, сообщает 28 сентября сайт правительства России.
Евгений Давыдов ИА Красная Весна
Саратов. Энгельский мост с набережной
Глава правительства во время поездки в регион посетил городскую набережную, назвав её очень живописной. После продления протяжённость объекта составит четыре километра.
Мишустин поручил Минстрою и Минприроды проработать вопрос дополнительного финансирования работ. Источниками средств станут резервный фонд правительства и федеральный бюджет.