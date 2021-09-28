Артём, Приморский край, 28 сентября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. В Приморье раскрыли преступление 16-летней давности — прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Артёма, которых обвиняют в убийстве двух и более лиц, совершенное группой лиц, заведомо для виновных находящихся в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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В ходе следствия установлено, что в июле 2005 года обвиняемые, находясь в гостях у своих знакомых в частном доме в Артеме, будучи в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры убили женщину.

После этого, один из фигурантов с целью скрыть следы преступления, используя нож и топор, найденные в доме, убил ещё пятерых человек, в том числе двух спящих детей 10 и 12 лет.

Обвиняемые длительное время скрывали свою причастность к убийствам, обеспечив ложное алиби, в связи с чем находились вне подозрения.

После вручения обвиняемым копий обвинительных заключений уголовное дело будет направлено в Артемовский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени перед судом предстанут подозреваемые в участии в убийстве предпринимателя Вадима Шушанова, которое было совершено 13 лет тому назад.