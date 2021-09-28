Крит, Греция, 28 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Министр по климатическому кризису и гражданской защите Греции Христос Стилианидис и глава организации по антисейсмическому планированию и защите Эфтимиос Леккас приняли участие в заседании координационного органа, созданного для рассмотрения ситуации после землетрясения на Крите. Об этом сообщает AMNA 27 сентября.

Землетрясение

Генеральный план по выходу из чрезвычайной ситуации против землетрясений «Энгеладос» приведен в действие по приказу Стилианидиса. На Крите также находятся заместитель министра по климатическим кризисам и гражданской защите Эвангелос Турнас, генеральный секретарь по гражданской защите Василис Папагеоргиу и генеральный директор по координации Фибос Теодору.

Тридцать спасателей из 1-го и 2-го специальных подразделений греческой пожарной бригады по чрезвычайным ситуациям (EMAK) со спасательным оборудованием, включающим обученных собак и беспилотных летательных аппаратов, вылетели на Крит на самолете C130 и самолете ATR для помощи в поисках людей, которые могут оказаться в ловушке под обломками рухнувших зданий.

Расследуется ряд звонков жителей Крита в оперативный центр гражданской обороны. Бригады пожарной охраны патрулируют районы, где произошло землетрясение.

Сообщается об одном погибшем и восьми раненых в результате бедствия.