Ставрополь, 28 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. На Ставрополье вынесен приговор двоим хулиганам, которые избили мужчину весной 2021 года в краевом центре. В момент конфликта с пострадавшим находился малолетний ребенок, которого отец держал за руку, однако это не остановило участников расправы. По приговору суда двое участников избиения получили реальные сроки наказания, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Анатолий Мосин. Хулигана — к ответу! 1958

Магомеда Кадиева и Карина Амирханова обвинили в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Первый из них отправится в колонию общего режима на три с половиной года, второму назначено наказание в виде лишения свободы сроком на месяц меньше.

Напомним, резонансное преступление было совершено 17 марта в одном из микрорайонов города Ставрополя. Между 41-летним мужчиной, державшим за руку трехлетнего сына, и группой молодых людей произошел конфликт, в результате которого его ударили несколько раз в лицо, от чего он получил открытый перелом челюсти.

В результате пострадавший упал вместе с ребенком, а его обидчики скрылись с места преступления. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Хулиганов разыскали и задержали.

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