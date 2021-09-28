Чита, 28 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 28 сентября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 68 734, причём 181 из них обнаружили только за сутки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 59 620 пациентов (+147 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1408 человек (+5 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 113 находятся в тяжёлом состоянии (+1 сутки), 49 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+9 сутки).

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