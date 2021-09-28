Париж, 28 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Греция движется к существенному углублению стратегического сотрудничества с Францией, заявил греческий премьер-министр Кирьякос Мицотакис телеканалу ERT 27 сентября.

(сс) ashwinmandloi Лувр

Отвечая на вопрос журналиста о том, насколько близки две страны к подписанию соглашения об обороне, премьер-министр Греции отметил, что нацелен на продолжительную дискуссию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, о результатах беседы он расскажет 28 сентября.

Мицотакис прибыл с визитом в Париж на открытие выставки «Париж-Афины: рождение современной Греции» в Лувре. После он встретился там же с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Два политика вместе открыли выставку, а затем провели рабочий ужин во Дворце Елисейских полей.