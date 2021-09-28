Москва, 28 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Розничные цены на горючее в РФ снижались в рамках предвыборной кампании и после ее завершения снова начали расти. Об этом 28 сентября заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов, выступая на пресс-конференции «Топливный кризис. Сколько будет стоить бензин и дизель в октябре?».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

«Давайте начнем с того, почему снижались розничные цены. В сентябре были выборы, и цены стали снижаться за две недели до выборов. И это стоит расценивать как предвыборную акцию со стороны нефтяных компаний», — сказал Баженов.

И после выборов, как пояснил экономист, тренд снова стал прежним.

«Ничего не поменялось. Не было никаких предпосылок к тому, чтобы цены снижались. Цена на нефть стабильно высокая. Она пробила 80 долларов за баррель. Не происходит паритетного укрепления курса рубля. Поэтому не стоит удивляться тому, что бензин и дизель продолжают дорожать, — сказал Баженов. — К концу года цены на бензин вырастут в районе 6−8%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, цена нефти Brent превысила $79 впервые с 2018 года.