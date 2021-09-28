Симферополь, 28 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Двое парапланеристов не справились с управлением летательных аппаратов и упали с высоты в Крыму, помощь им оказывали спасатели. Об этом сообщили 28 сентября в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Сообщение к спасателям поступило 27 сентября в 09:10 — двое парапланеристов в районе северного склона горы Ляля-Тепе не справились с управлением летательных аппаратов, упали и получили травмы.

Прибывшие на место спасатели обнаружили двоих пострадавших на склоне горы — ими оказали мужчина 21 года и 64 лет. Первому понадобилось накладывать воротник Шанца на шейный отдел позвоночника, а также иммобилизация повреждённой конечности. Его на носилках спустили к автомобилю скорой помощи. Второй пострадавший получил незначительные ушибы и ссадины.