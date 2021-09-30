Москва, 1 октября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 октября, в России вступил в силу закон о тестировании неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами, сообщает ИА REGNUM.

geralt Ценные бумаги. Инвестиции

Закон о категоризации инвесторов вступает в силу 1 апреля 2022 года. Он делит всех инвесторов на неквалифицированных и квалифицированных. Квалифицированный инвестор сможет продолжать работать на финансовом рынке в прежнем режиме.

Неквалифицированный инвестор сможет без тестирования приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты: например, акции, включенные в котировальные списки, государственные ценные бумаги РФ (ОФЗ), облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга и инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов, а также иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям (при условии раскрытия информации).

Для приобретения других инструментов, совершения маржинальных сделок и сделок с производными финансовыми инструментами неквалифицированный инвестор должен пройти тестирование на понимание соответствующего инструмента и связанных с ним рисков.

Те кто не сдал тест может купить любой инструмент, но на сумму не более 100 тыс. рублей за одну сделку и под специальное уведомление о принятии на себя рисков.

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Одновременно закон устанавливает требование об обеспечении банком предоставления физическому лицу, имеющему намерение заключить договор с финансовой организацией, достоверной информации об этом договоре (сделке), в том числе его условиях и рисках, связанных с его исполнением.