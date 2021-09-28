Вашингтон, 28 сентября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Политика «визового сдерживания», проводимая Соединёнными Штатами в отношении российских дипломатов, может привести к тому, что к концу года российское генконсульство в Хьюстоне может остаться только с двумя дипломатами. Об этом заявил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.

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«Скажу откровенно, если ситуация не изменится, то к концу этого года в генконсульстве останется лишь два дипломата: ваш покорный слуга и заместитель — консул-советник», — подчеркнул генконсул, отметив, что это менее четверти от предусмотренной численности.

При этом сотрудники генконсульства должны выполнять широкий круг обязанностей, в частности, подписывать и оформлять документы, посещать лиц, находящихся под арестом или в заключении. Захаров не исключил, что диппредставительству придётся пойти на то, чтобы сокращать прием посетителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол США в РФ Джон Салливан заявил, что из-за запрета Москвы на наём российских граждан для работы в посольстве США американская сторона сталкивает с острой нехваткой персонала в диппредставительствах. По его словам, такого рода запрещение привело к «ухудшению российско-американских отношений и в других областях дипломатического взаимодействия».