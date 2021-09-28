Оренбург, 28 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Оренбургской области суд вынес приговор в отношении двух полицейских. Они признаны виновными в совершении преступления по пунктам «а», «б» части 3 статьи 286 УК РФ («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенные с применением насилия и специальных средств»), сообщает СУ СКР по региону.

MaGnetik.com.ua Eduard Konovalenko Электрошокер

Установлено, что в отделе полиции правоохранители выбивали признательные показания у 50-летнего мужчины. При этом в ход шел электрошокер. Ранее несудимого гражданина подозревали в краже электрокабеля.

Суд приговорил двух сотрудников полиции к пяти и трем с половиной годам лишения свободы и лишил специальных званий. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, сотрудники уволены из органов внутренних дел, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности