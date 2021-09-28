Калужскую область к концу года посетят более двух миллионов туристов
Калуга, 28 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. По итогам 2020 года туристический поток в Калужскую область из-за пандемии снизился на 30% и составил более 1,7 миллиона человек. В 2021 году фиксируется восстановление объемов внутреннего туризма. По предварительным данным, он составит в конце года более двух миллионов туристов. Об этом 28 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам областной конференция, посвященной всемирному дню туризма.
На мероприятии были представлены основные тенденции развития туризма в Калужской области в 2021 году и планы на 2022 год. По мнению участников конференции, восстановлению объемов внутреннего туризма в 2021 году способствовало открытие второй очереди музея космонавтики, который за три месяца работы принял 226 тысяч посетителей. Это в три раза больше уровня прошлых лет.
«Этномир», «Никола Ленивец», Парк птиц, Обнинская АЭС дают в копилку статистики более миллиона туристов в год. Более 500 тысяч туристов ежегодно посещают православные святыни Калужской области. В рамках встречи также шла речь о событийных мероприятиях как инструменте поддержки туристического бизнеса и привлечения туристов в регионе на примере фестивалей: «Калуга Стрит Фуд», «Сырный фестиваль» и «Калужская осень», организатором которых выступило региональное Агентство развития бизнеса при поддержке министерства экономического развития области
В работе конференции приняли участие представители администраций муниципальных районов Калужской области, туристско-информационного центра «Калужский край», региональных Агентства развития туризма и Агентства развития бизнеса, ассоциации «Сельского и агротуризма Калужской области», туристско-рекреационного кластера области, руководителей организаций туриндустрии.