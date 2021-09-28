Калуга, 28 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. По итогам 2020 года туристический поток в Калужскую область из-за пандемии снизился на 30% и составил более 1,7 миллиона человек. В 2021 году фиксируется восстановление объемов внутреннего туризма. По предварительным данным, он составит в конце года более двух миллионов туристов. Об этом 28 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам областной конференция, посвященной всемирному дню туризма.

Фото управление развития туризма министерства экономического развития Калужской области На заседании калужской областной конференция, посвященной всемирному дню туризма

На мероприятии были представлены основные тенденции развития туризма в Калужской области в 2021 году и планы на 2022 год. По мнению участников конференции, восстановлению объемов внутреннего туризма в 2021 году способствовало открытие второй очереди музея космонавтики, который за три месяца работы принял 226 тысяч посетителей. Это в три раза больше уровня прошлых лет.

«Этномир», «Никола Ленивец», Парк птиц, Обнинская АЭС дают в копилку статистики более миллиона туристов в год. Более 500 тысяч туристов ежегодно посещают православные святыни Калужской области. В рамках встречи также шла речь о событийных мероприятиях как инструменте поддержки туристического бизнеса и привлечения туристов в регионе на примере фестивалей: «Калуга Стрит Фуд», «Сырный фестиваль» и «Калужская осень», организатором которых выступило региональное Агентство развития бизнеса при поддержке министерства экономического развития области

В работе конференции приняли участие представители администраций муниципальных районов Калужской области, туристско-информационного центра «Калужский край», региональных Агентства развития туризма и Агентства развития бизнеса, ассоциации «Сельского и агротуризма Калужской области», туристско-рекреационного кластера области, руководителей организаций туриндустрии.