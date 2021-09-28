Москва, , 10:52 — REGNUM Политических партий в России стало меньше в результате конкурентной борьбы и из-за нарушений ими закона. В этом нет ничего тревожного, заявил зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в опубликованном 28 сентября интервью RT.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

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Медведев, экс-президент и экс-премьер-министр, напомнил, что в 2012 году сам принимал решение, которое расширило возможности для создания партий. После этого «совсем узкий спектр партий» стал шире, партий стало намного больше.

«Но это не значит, что они все должны сохраниться», — сказал зампред Совбеза.

По его словам, одни партии не выдержали политической конкуренции, не нашли финансирования и своего избирателя, другие — нарушили закон, и от них «избавился Верховный суд». В целом сокращение числа партий ‑ и не тревожная, и не благоприятная тенденция, а факт.

Новые партии, добавил Медведев, всё же должны быть популярными на том уровне, на который они претендуют. На уровне муниципалитета, региона либо на федеральном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об «абсолютной неизбежности» многодневного голосования. Ситуация останется такой по меньшей мере до окончания пандемии, полагает он.

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