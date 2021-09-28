Ташкент, 28 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Узбекская школа кинодокументалистики имеет большие перспективы развития, заявил журналистам заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов.

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Напомним, что в Ташкенте 28 сентября состоится торжественное открытие международного кинофестиваля «Жемчужина Шёлкового пути».

«Для нас большая честь принимать таких известных кинодокументалистов. В рамках фестиваля мы можем открыть новые горизонты, реализовывать новые проекты», — сказал Абдухакоимов.

По его словам, Узбекистан будет работать над тем, чтобы довести уровень документалистики «до высочайшего, мирового уровня».

«И такие мероприятия, как Ташкентский международный кинофестиваль будут способствовать этому. Кино — это одна из важнейших частей нашей культуры. Мы рассматриваем кино как одну из важных отраслей экономики, и готовы инвестировать в кинематограф», — подчеркнул вице-премьер.

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