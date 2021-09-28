Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Комитет Сената США по международным отношениям пригрозил Турции дополнительными санкциями в случае заключения новых соглашений по С-400 с Россией. Об этом говорится в сообщении комитета, опубликованном в Twitter.

Турция, США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы выразились предельно ясно, написав закон CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»): санкции налагаются на любое учреждение, ведущее крупный бизнес с российскими военными или разведывательными структурами. Любые новые покупки Турции приведут к новым санкциям», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, США были крайне недовольны тем, что Турция купила у России С-400. При этом Турция, будучи членом военного блока НАТО, первоначально собиралась купить американское вооружение, но США отказались продавать Анкаре современные образцы.

В частности, Турция так и не получила современные истребители F-35 и ЗРК Patriot. Тогда Эрдоган и решил приобрести ЗРС С-400 у России. Это существенно подпортило и без того непростые американо-турецкие отношения.

В конце сентября 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна планирует приобрести у России дополнительные зенитные ракетные системы С-400.