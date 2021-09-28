Тирасполь, 28 сентября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В ходе 195 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 75 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 55 244 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 52 123 человека, в том числе 77 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1330 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали четыре таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 118 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 105 случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 268 человек. В республике зафиксировали пять случаев смерти пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Приднестровье школы работают в очном порядке, но классы временно переводят на дистанционное обучение, если у кого-то из учеников выявят коронавирус. По последним данным в республике удалённо учатся 130 классов в 47 школах.