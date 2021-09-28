Уфа, 28 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Количество мобильных пунктов вакцинации временно сократили в Башкирии. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобильный пункт вакцинации

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Сообщается, что сокращение произошло в связи со снижением темпов вакцинации от COVID-19 в республике.

«Цель сокращений — высвобождение медицинского персонала и усиление амбулаторного звена, в связи с ростом заболеваемости по COVID-19 и другими респираторно-вирусными инфекциями», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в настоящее время продолжают работу три мобильных пункта вакцинации в Уфе, при том, что ранее в городах Уфа и Стерлитамак работали 11 таких пунктов.

Сообщается, что в республике прививки от COVID-19 получили 1 273 747 человек, завершили вакцинацию 1 165 720 человек.