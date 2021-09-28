Чебоксары, 28 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Козловском районе Чувашии продолжается строительство федерального мемориала «Строителям безмолвных рубежей», который возводится в рамках 80-летия со дня начала строительства Сурского и Казанского рубежей на территории республики. Автором монумента по итогам конкурса стал архитектор Константин Фомин, который рассказал местным журналистам о своём проекте и о том, что его вдохновляло, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Rvio.histrf.ru Проект мемориала в честь строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии

В интервью чувашским журналистам проект мемориала «Строителям безмолвных рубежей» Константин Фомин назвал посвящением подвигу тыловиков, так как победу приближали не только солдаты и офицеры, но она ковалась и в тылу. Мемориал представляет собой 38 стел, каждая из которых символизирует 10 км линий обороны (всего в 1941 — 1942 годах было выкопано 380 км окопов и ходов сообщений), 26 гранитных стел в честь 26 муниципальных образований Чувашии, участвовавших в строительстве рубежа, а также площади с Вечным огнём. Сама композиция должна напоминать вскопанную землю.

Архитектор рассказал местным СМИ, что для него героем является его дедушка по папиной линии Георгий Михайлович Елизаров, который дошёл до Берлина, участвовал в параде Победы на Красной площади в 1945 году. После Великой Победы дед более 20 лет служил военным.

«Я им горжусь и черпаю вдохновение на его примере», — рассказал Константин Фомин.

По его словам, в ходе работы он обратил внимание на рельеф местности, «подвластный человеку, который во что бы то ни стало должен защитить свой дом»:

«Хотелось показать тяжёлый труд людей, которые своими руками в мороз копали землю».

Отметим, что Константин Фомин — один из авторов Ржевского мемориала Советскому солдату, который был открыт с участием президента России Владимира Путина.

Ранее руководитель департамента культурного наследия РВИО Алексей Кондратьев сообщил чувашским журналистам, что в проекте Константина Фомина «есть тайна, которую хочется разгадать, изучить историю». По его мнение, мемориал в Чувашии «может стать прорывом в монументальном искусстве страны».

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийский конкурс на проект мемориала «Строителям безмолвных рубежей» проводило Российское военно-историческое общество (РВИО). Всего было подано 13 работ, лучшим признан проект Константина Фомина.

Мемориал «Строителям безмолвных рубежей» будет построен возле села Байгулово Козловского района Чувашии недалеко от федеральной трассы М-7 «Волга». Он станет первым в России сооружением в честь строителей оборонительных рубежей, которые возводились в годы Великой Отечественной войны для защиты подступов к стратегическим центрам страны на случай взятия Москвы. Мемориал строится в несколько этапов.

Напомним также, что 2021 год в Чувашии посвящён трудовому героизму строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода.