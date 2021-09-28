28 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Георгий Балаков, , 11:14 — REGNUM Должность председателя Государственной думы России, которую Вячеслав Володин, вероятнее всего, сохранит за собой в новом созыве законодательного собрания страны, может стать для него временным пристанищем. Однако этот пост политик покинет не для того, чтобы спуститься вниз по лестнице служебной иерархии, а для того, чтобы, напротив, подняться по ней, считают телеграм-каналы. Причем судьба спикера Госдумы рассматривается ими не менее подробно, чем причины, из-за которых он остался на своем посту.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решение оставить на пока ещё неопределенный период спикером Госдумы Вячеслава Володина, было продиктовано тем, что последний был единственным кандидатом, не начавшим торг за будущие привилегии», — написал телеграм-канал «Незыгарь».

На должность председателя Госдумы VIII созыва кандидатуру Володина 25 сентября предложил президент России Владимир Путин, а председатель «Единой России» Дмитрий Медведев эту инициативу поддержал. Поэтому у сообществ в Telegram нет сомнений в том, что политик сохранит этот пост. Однако одним российским парламентом карьера политика ограничиваться не будет. В будущем он сможет занять высокие должности в органах власти Союзного государства России и Белоруссии, считает Незыгарь.

«Источники говорят, что будущее Володина — на белорусском направлении. «Спикером он пробудет год-два», — говорит эксперт. «Именно спикер Думы должен заняться юридическим созданием будущего Союзного парламента и, возможно, даже получить место первого спикера парламента Союзного государства», — отмечает автор публикации.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Кроме того, Володин как нельзя лучше вписывается в сложившуюся российскую политическую систему, направленную на консервативность. Поэтому продление его полномочий в новом созыве было вполне ожидаемо, отмечает телеграм-канал ПОСТПРАВДА и добавляет, что данное решение было принято еще задолго до старта предвыборной кампании. Однако он же уточняет, что «пространства для маневра» в новом созыве у председателя будет гораздо меньше, чем раньше.

«С высокой долей вероятности руководителем фракции партии «Единая Россия» в Государственной думе станет Владимир Васильев (ранее этот пост занимал Сергей Неверов — в минувшие выходные он покинул свой рабочий кабинет). Также сменятся и первые заместители руководителя фракции — ими станут бывший председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и депутат Дмитрий Вяткин. Макаров близок к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко и секретарю генсовета партии Андрею Турчаку, а Вяткин обязан своим назначением покровителям со «Старой площади», — дает возможные расклады в новом созыве Госдумы «Постправда».

По оценке телеграм-канала, приближенные к Володину люди будут лишены и других ключевых позиций. Например, ожидается, что Ольга Тимофеева не сохранит за собой пост заместителя председателя Госдумы, а Владимир Бурматов покинет пост председателя комитета по экологии и охране окружающей среды.

«Де-факто это означает переход полный партии власти под личный контроль первого замглавы АП Сергея Кириенко», — отмечает автор публикации.

Сохранение Володина в качестве председателя Госдумы, поддержанное одновременно Путиным и Медведевым, должно демонстрировать единоначалие вертикали власти и стремление к стабильности всей политической системы, считает телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК».

"В обеспечении этих аспектов и кроется «достойность» Володина как спикера, который в свой первый срок в Думе показал умение управлять нижней палатой как инструментом «транзита», а также имел неплохую балансировку среди других ветвей власти. Потому предложение Володину продолжить свои обязанности в качестве спикера говорит и о том, что Дума останется опорой президента — и ещё сыграет важную роль в «транзите власти», — отмечает ТГ-канал.

Владимир Путин на пленарном заседании Думы РФ 10 марта 2020 Duma.gov.ru

В то же время автор публикации считает, что у Володина есть и другая задача. Своим переизбранием и работой в новом созыве он обязан повысить авторитет Госдумы в глазах общества. К тому же немалую роль сыграл и опыт политика в части управления российским парламентом.

«С повышением роли Госдумы в «транзите» и в сценарии «осажденной крепости» потребуется жесткая и опытная рука: Володин уже выстроил механизмы подчинения депутатов и их стимулирования, и интрига с переназначением начала бы рушить естественный баланс, да ещё бы и ввела в ступор высокие элиты, опасавшиеся бы потерять свои посты. Единственное, с чем столкнётся переназначенный спикером Володин — это снижение личного влияния в созыве, которое ожидаемо отходит к замглавы АП С. Кириенко», — подытоживает телеграм-канал.

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