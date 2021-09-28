Джакарта, 28 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Полиция Западной Явы в Индонезии объявила, что более 20 человек были арестованы в связи со столкновениями между общественными организациями, сообщает CNN Indonesia.

Протест

В результате столкновений погиб человек. Ещё несколько человек пострадали. Был также разгромлен штаб одной из организаций.

Полиция до сих пор расследует причину столкновения двух общественных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупреждает, что высота волн может достичь 4 метров.