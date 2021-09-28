Мадрид, 28 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Компания Cupra (принадлежит испанскому автопроизводителю Seat) выпустит свой первый компактный электрокар в 2025 году. Об этом сообщил глава компании Уэйн Гриффитс в интервью изданию Automotive News.

Automotive News Urban Rebel

По словам Гриффитса, стоимость новинки будет составлять примерно 25 000 евро (2 120 170 рублей). Стоимость электрокара Cupra будет дороже на 5000 евро, чем начальная цена небольшого электромобиля Volkswagen, который также должен появиться в 2025 году.

Причем обе модели будут построены на укороченной платформе MEB, которая лежит в основе таких моделей, как Cupra Born, Volkswagen ID3 и ID4, Skoda Enyaq и Audi Q4 e-tron.

«Версия автомобиля Cupra будет стоить дороже, потому что мы хотим, чтобы она располагалась между массовым и премиальным сегментами», — отметил глава Cupra.

Электрокар Cupra будет построен на базе концепт-кара UrbanRebel. Отличия, по словам Гриффитса, будут заключаться в отсутствии у серийной модели массивного антикрыла и спойлера.

Напомним, концепт электрического хетчбэка UrbanRebel был представлен в начале сентября 2021 года.

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