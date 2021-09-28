Москва, 28 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Из-за нарушения масочного режима в Москве могут закрыть торговый центр «Атриум», сообщает 28 сентября оперативный штаб столицы.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Масочный режим

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В штабе рассказали, что во время проверки большое количество посетителей и сотрудников касс в отдельных магазинах находилось без масок.

«Атриуму» грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей, — говорится в информации оперштаба. — В случае причинения вреда здоровью человека могут оштрафовать до 1 млн рублей или закрыть на 90 суток».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы рассказали об усилении контроля за соблюдением масочного режима.