Крит, Греция, 28 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Один человек погиб и девять получили ранения после землетрясения силой 5,8 балла по шкале Рихтера, сотрясшего остров Крит в 09.17 утра 27 сентября. Об этом сообщает AMNA.

Zeml.info Землетрясение

Один рабочий был извлечен мертвым из-под руин церкви Пророка Илии, недалеко от деревни Аркалохори под Ираклионом. На него обрушилась крыша. Спасатели нашли его уже мертвым. Еще один работник той же церкви был освобожден спасателями из-под обломков целым и невредимым.

Восемь человек, получивших ранения во время землетрясения, находятся в больнице. Один из пострадавших получил множественные травмы, у двоих переломы костей, а у остальных пяти — легкие поверхностные повреждения.

Эпицентр землетрясения находился в 23 км к северо-западу от Орви, а его очаговая глубина составляла 10 км, сообщил Институт геодинамики Национальной обсерватории Афин. Серия подземных толчков продолжает сотрясать остров.