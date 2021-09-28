Якутск, 28 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Житель Якутска обратился к депутату Госдумы Владимиру Бурматову («Единая Россия») с просьбой поспособствовать гуманному содержанию собак и кошек в приюте города. Животных собираются передать МУП «Жилкомсервис», которое обращалось с ними жестоко, пишет ИА SakhaDay.

Приют для животных

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«Наш город в последние годы попадал в ленты новостей по довольно скорбным поводам, таким, как убитые в пункте передержки десятки собак и кошек, замерзшие насмерть на улице бездомные животные, найденные на стихийной свалке тела неизвестно кем убитых животных и т. д. Всё это происходило, когда пунктом передержки управляла организация МУП «Жилкомсервис», — говорится в обращении.

Прокуратура намерена провести проверку передачи животных от фонда «Помоги выжить» к МУП «Жилкомсервис». Владимир Бурматов направил обращение с просьбой разобраться в этом вопросе в департамент ветеринарии республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года зоозащитники обнаружили в Якутске контейнер с десятками мёртвых кошек и собак. Животные были обезглавлены.