Ташкент, 28 сентября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Обучение иностранных военных будет налажено в вузах министерства обороны Узбекистана. Об этом пишет Газета. уз со ссылкой на постановление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

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«Учеба военных кадров зарубежных государств в военных вузах Узбекистана будет организовывать минобороны на основании официального обращения иностранных государств по согласованию с Советом безопасности при президенте страны», — отмечается в постановлении.

Согласно документу, иностранным военным по окончании учебы будет присваиваться воинское звание «лейтенант», при этом их обучение будет вестись на безвозмездной, льготной и платной основе.