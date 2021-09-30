Москва, 1 октября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 октября, в России вступил в силу закон о бесплатном доступе в интернете к телевизионным каналам первого и второго мультиплекса, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM За компьютером

Распространять 20 каналов в интернете обязаны будут только аудиовизуальные сервисы (АВС).

Вводится специальное регулирование распространения в Сети общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и телеканалов, получивших право на осуществление эфирного цифрового наземного вещания с использованием позиции в мультиплексах на всей территории РФ.

Роскомнадзор обязан определить уполномоченную организацию, которая станет «единым окном» для распространения в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов первого и второго мультиплекса. Срок полномочий уполномоченной организации — пять лет.

Видеосервисы обязаны будут обеспечить распространение каналов бесплатно и без заключения договоров с вещателями.