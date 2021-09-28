Барнаул, 28 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 28 сентября прививки получили 683 274 человека из более двух миллионов жителей. За последние сутки прирост вакцинированных составил 115 человек.

Вакцинация

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Такие данные приводит оперштаб. Из общего числа привитых 40 009 жителей региона получили первую прививку (-16 за сутки). Число полностью привитых граждан составляет 638 916 человек (+128 за сутки).

Также известно о 4349 ревакцинированных (+3 сутки). Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 956 373 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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