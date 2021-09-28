Севастополь, 28 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Дополнительные койки для пациентов с коронавирусом разворачивают в пансионате «Изумруд» в Севастополе, решение принято в связи с ростом заболеваемости в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города по итогам совещания 27 сентября.

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За неделю заболеваемость ковидом в Севастополе увеличилась на треть — зарегистрировано 910 случаев, это на 330 больше, чем неделей ранее. На амбулаторном лечении находится 1 187 пациентов, из которых 182 — дети. Свободный коечный фонд в регионе составляет 10%, в связи с чем принято решение развернуть 50 коек в пансионате «Изумруд».

Также в Севастополе отмечается рост заболеваемости ОРВИ, на дистанционное обучение отправлены семь классов в семи школах, случаев гриппа в регионе пока не регистрировалось.