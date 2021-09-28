Ярославль, 28 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Ярославле завершен основной ремонт Добрынинского путепровода, он будет полностью открыт для движения автотранспорта во второй половине дня 28 сентября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию Ярославля.

Yarnews.net Добрынинский путепровод

Как ранее сообщало ИА REGNUM чиновники мэрии давали противоречивые комментарии по срокам сдачи объекта, ремонт которого начался осенью 2019 года. В очередной раз тему подняли на общегородском совещании. О том, когда Добрынинский путепровод начнёт полностью функционировать, спросил сопредседатель регионального штаба ОНФ Анатолий Упадышев.

«Добрынинский путепровод является одним из важнейших элементов инфраструктуры Ярославля. К нам обращаются жители с вопросом: есть ли надежда, что к зиме мост будет функционировать в полном объеме? Для того, чтобы улучшить сообщение с Дзержинским районом»? — спросил Анатолий Упадышев.

В ответ директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров сообщил, что движение откроют уже 28 сентября, но сами работы ещё будут продолжаться.

«Провели соответствующие исследования и испытания данного сооружения. От лаборатории мы получили положительное заключение. Соответственно, сегодня подрядчик уже готовит объект к открытию. Наверное, во второй половине дня будет открыто движение. Это не означает, что мы принимаем объект. Будет открыто движение, подрядчик продолжает работы по гидроизоляции опор, окраске мостового сооружения, благоустройству», — рассказал директор департамента городского хозяйства.

Комплексная приёмка работ на Добрынинском путепроводе планируется в середине октября. Ремонт путепровода велся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», он стоит 1 миллиард 238 миллионов рублей.