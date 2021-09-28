Редвуд-Сити, США, 28 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Дополнение с участием Человека-паука добавит в игру Marvel's Avengers уникальную сюжетную линию и ролики на игровом движке. Об этом 28 сентября сообщает издание VGC.

Avengers.square-enix-games.com Скрин игры «Marvel’s Avengers»

Сами разработчики называют выход этого дополнения «большим событием». Релиз должен состояться до конца 2021 года.

Добавим, что дополнение о приключениях Человека-паука станет эксклюзивом консолей семейства PlayStation. Выйдет ли оно на других платформах в будущем — пока неизвестно.