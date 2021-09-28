Берлин, 28 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Организационные проблемы, которые возникли на ряде избирательных участков в Берлине в ходе выборов в Бундестаг, состоявшихся 26 сентября, отметили наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 28 сентября затаила руководитель группы наблюдателей ОБСЕ Лолита Чигане редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

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«Мы обратили внимание на проблемы на избирательных участках в Берлине», — сказала она.

Также Чигане отметила, что интерес жителей Берлина к выборам был высоким и добавила, что ОБСЕ на данный момент не может говорить об обстановке в целом на немецких избирательных участках.

«Мы не можем делать какие-либо выводы об общегерманских выборах из отдельных инцидентов на избирательных участках, поскольку мы не наблюдали за всеми избирательными участками», — указала глава группы наблюдателей ОБСЕ, пояснив, что эксперты внимательным образом следили за сообщениями СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября стало известно, что за отставку лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета в Германии выступает половина сторонников этой политической силы.