Москва, , 10:37 — REGNUM Правила видеохостинга YouTube — это политика двойных стандартов. Об этом зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил в опубликованном 28 сентября интервью RT.

Дмитрий Медведев Kremlin.ru

Медведев прокомментировал обновление правил видеохостинга. Теперь пользователи не могут распространять контент, который заставляет сомневаться в результатах выборов.

Новое ограничение применяется к выборам президента США, которые состоялись в ноябре 2020 года, и к выборам в германский парламент, прошедшим 26 сентября.

«Очень похоже на их политику. Это называется так достаточно банально, но тем не менее это политика двойных стандартов», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев также заявил, что электронное голосование в будущем неизбежно распространится на весь мир.

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