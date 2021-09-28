Горно-Алтайск, 28 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшую неделю COVID-19 диагностирован у 52 школьников, 11 студентов, пяти воспитанников детсадов и 28 сотрудников образовательных организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Flickr.com Школьный класс

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В связи с этим, по данным министерства образования республики, на дистанционный режим обучения переведены 28 классов в 16 школах. Ограничения также введены в двух дошкольных учреждениях.

Напомним, за неделю заболеваемость COVID-19 в республике выросла на 5,5%. В связи с этим власти республики планируют в ближайшее время развернуть 30 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом.