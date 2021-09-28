Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, 28 сентября, 2021, 10:30 — ИА Регнум. На Ямале суд признал незаконным бездействие администрации Шурышкарского по отлову безнадзорных животных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

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Установлено, что с января 2020 года до настоящего времени на территории района не организован отлов бродячих собак. Несмотря на выделение 34 млн рублей из бюджета, а также прокурорское представление приют для содержания безнадзорных животных до сих пор не построен.

Прокурор в отношении районной администрации направил иск в суд, который удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме.