Барнаул, 28 сентября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 28 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5381 человек, причём 23 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Zdravalt.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Тяжелобольных насчитывается 514 (за сутки данные не изменились), из них 215 подключены к аппаратам ИВЛ (данные остались прежними).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (17 268 человек, +28 за в сутки) и ОРВИ (51 213 человек, +218 за сутки). Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 652 детей (+30 за сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (76 919 человек, +247 за сутки) новый вирус победили 59 195 человек (+99 за сутки). Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 4306 (+1909 за сутки).

Читайте также: В Алтайском крае скончались ещё 66 пациентов с коронавирусом